Analytiker spår Microsoft opp 38 prosent

Analytiker Dan Ives anbefaler investorer å kjøpe Microsoft-aksjen, ifølge Yahoo Finance. Han begrunner det med at coronaviruset er en fartsdump for selskapet, istedenfor et fjell som ikke kan navigeres.

Microsoft faller 5,6 prosent til 151,9 dollar per aksje på Wall Street onsdag. Siden Ives operer med et kursmål på 210 dollar, ser han en oppside på 38,3 prosent.

«Til tross for bekymringer på kort sikt, tror vi Azures sky momentum fremdeles er i en tidlig fase med å spille seg ut i selskapets massive installerte base. Office 365-overgangen for både forbruker/bedrift gir medvind i vekst de neste 12 til 18 månedene», skrev Ives til kundene sine ifølge Yahoo Finance.

Ives legger til at noen av deres beste kjøp har vært i tider som disse. Han peker også på at Microsoft kan øke utbytte for å tiltrekke seg investorer igjen.

Det siste året har aksjen steget 32,2 prosent, mens den er ned 18,1 prosent den siste måneden. Microsoft steg også til flere all-time high tidligere i år.