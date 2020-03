Analytiker mener Apple bør by på Disney

Bernie McTernan, analytiker i Rosenblatt Securities mener Apple bør by på Walt Disney-konsernet, ifølge Barron's. Han peker på at Apple med en stor kontantsaldo, kan dra nytte av den nåværende verdsettelsen av Walt Disney. McTernan ser også muligheter ved å kombinere Apples iOS-plattform med økosystemet av innhold, varer og parker for Disney.

McTernan mener også at Disneys skifte av konsernsjef kan gjøre det attraktivt for Apple å by på selskapet. I tillegg peker han på at Disneys strømmetjeneste Disney+, kan løse Apples innholdsproblem der Apple TV+ har fått en treg start.

Siden nyttår har Walt Disney-aksjen falt 34,3 prosent og verdsettes nå til 185,1 milliarder dollar. Med Apples kontantbeholdning på omtrent 100 milliarder dollar, vil Walt Disney kunne kjøpes uten store problemer.

Walt Disney har falt etter videre eskalering i spredningen av coronaviruset. Det har ført til at Disney har måtte stenge nesten alle deres parker.