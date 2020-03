Tencent hadde sterk resultatvekst, men analytikere hadde forventet mer

Den kinesiske nettgiganten Tencent, som er i ferd med å kjøpe opp Oslo Børs-noterte Funcom, har sluppet kvartalstall som var svakere enn ventet.

Nettoresultatet i fjerde kvartal 2019 var på 21,6 milliarder kinesiske yuan, 52 prosent bedre enn i samme periode ett år tidligere. Ifølge Bloomberg hadde analytikere imidlertid ventet et resultat på 22,8 milliarder yuan.

Inntektene ble økt med 25 prosent til 105,8 milliarder yuan. Dette var ifølge Bloomberg noe bedre enn ventet.

Omsetningen fra nettspillvirksomheten økte også med 25 prosent, som ifølge nyhetstjenesten var selskapets første tosifrede vekst for denne virksomheten siden første kvartal 2018, men samtidig økte kostnadene med nær 20 prosent.

Coronautsikter

For sin raskt voksende nettskyvirksomhet venter Tencent nå tøffere tider, som følge av utbruddet av coronaviruset.

Selskapet ser at kunder venter med å implementere skysatsinger, og at dette vil påvirke inntektene negativt.

På lengre sikt regner Tencent imidlertid med at selskaper i større grad vil gå over til skyløsninger for å legge til rette for at ansatte kan jobbe hjemmefra og pleie kontakt med kunder uten fysisk interaksjon.

Selskapet opererer forøvrig innen blant annet kommunikasjonsløsninger, sosiale nettverk, digitalt innhold, nettreklame og finansiell teknologi.

Tencent-aksjen endte onsdag ned 4,5 prosent i Hong Kong, til 334 Hong Kong-dollar, før kvartalstallene ble publisert.