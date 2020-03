Kitron uaffisert av coronoa

Kitron sier i en pressemelding at de har gjort store fremskritt i løpet av det siste året. Kitron har blant annet integrert et nytt selskap i USA, åpnet en ny fabrikk i Polen og utvidet kapasiteten i Kina.

Det er tatt grep for redusere risikoen for coronasmitte, og for tiden fungerer alle fasiliteter som normalt.

– Basert på det vi vet for øyeblikket, ser det ut til at vi er vi rute for å nå 2020-målene våre. Usikkerhet kan imidlertid gi høyere volatilitet i månedene som kommer. Men foreløpig er etterspørselen fortsatt sterk og stabil, sier Peter Nilsson, adm. direktør i Kitron.

Kitron sier de vil fortsette vekststrategien, mens de opprettholder kapitaldisiplin. Selskapet fastholder at de skisserte ambisjoner for 2025 om en omsetning på 5 milliarder kroner, en EBIT-margin på 7 prosent og avkastning på driftskapital på 25 prosent.