Begrenser iPhone-salg

Teknologigiganten Apple innfører restriksjoner i salg av iPhone på selskapets nettsider til maks to enheter per person. Det melder selskapet på egne nettsider fredag.

Restriksjonen vil gjelde i flere land, blant annet i to av de største markedene, Kina og USA.

Beskjeden kommer i kjølevannet av at Apple for en uke siden stengte samtlige fysiske butikker utenfor Kina.

Maksantallet på to enheter gjelder for to like iPhones på samtlige enheter. Sist gang Apple innførte en lignende restriksjon var etter lansering av den første iPhonen i 2007, for å hindre at kundene solgte de videre.

Aksjen hadde en fantastisk kursøkning i fjor, men er ned 16,64 prosent så langt i år.