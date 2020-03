TO VERDENER: Mens privat sektor stoppet momentant opp, setter coronakrisen offentlige instanser under press og øker behovet for konsulentbistand, forteller Jan-Erik Martinsen i Trifid. Her Svein Lie i Helsedirektoratet under en pressekonferanse, som er en av Trifids kunder. Foto: NTB scanpix