Analytiker ser en oppside på 47 prosent i Apple

Samik Chatterjee, analytiker i JPMorgan, har ifølge TipRanks et kursmål på 350 dollar i Apple-aksjen.

Han forklarer at Apple har nedjustert guidingen for første kvartal 2020, men at Apple påvirkes mer enn ventet av dagens situasjon. Likevel mener Chatterjee at det legger grunnlag for en enda sterke rekyl i siste halvår.

«Det midlertidige fallet i etterspørselen i 2020, gir delvis forventninger til enda høyere etterspørsel i 2021 og styrker ytterligere forventninger til 5G-volum», sier Chatterjee ifølge TipRanks.

For drøyt én måned siden meldte Apple at de ikke kommer til å nå guiding på inntektene i årets første kvartal. Av årsaker trakk Apple frem lavere globalt tilbud, samt lavere etterspørsel i Kina som følge av coronaviruset.

Tirsdag stiger Apple-aksjen 6,5 prosent til 238,9 dollar. Det vil si at analytikeren ser en oppside på 46,5 prosent.