Chipprodusent stanser tilbakekjøp – kutter ikke utbyttet

Intel, produsent av mikroprosessorer til datamaskiner, stanser tilbakekjøp av egne aksjer, ifølge Reuters.

Selskapet påpeker at utbyttet ikke skal kuttes.

Bakgrunnen skal være at coronavirus-pandemien kan påvirke driften fremover. Driften i Intel går fremdeles som vanlig, men samtidig advarer selskapet mot at det kan endre seg.

Totalt gjennom 4. kvartal 2019 og 1. kvartal 2020 har Intel kjøpt tilbake aksjer for 7,6 milliarder dollar. Det vil si at Intel holder tilbake 12,6 milliarder dollar, ettersom chipprodusenten tidligere har kommunisert at de ønsker å kjøpe tilbake aksjer for 20 milliarder dollar.

Følger etter andre

Intel er ikke alene om å stoppe tilbakekjøpsprogrammet. Telegiganten AT&T kunngjorde fredag at selskapet stanset et tilbakekjøpsprogram på 4 milliarder dollar, for å håndtere gjeldsnivået.

Chevron stoppet også tilbakekjøp av egne aksjer tirsdag. Opprinnelig skulle selskapet kjøpe tilbake aksjer for 5 milliarder dollar. Tilbakekjøpsprogrammet ble stoppet etter at oljegiganten har kjøpt tilbake aksjer for 1,8 milliarder dollar i 1. kvartal.

Intel-aksjen stengte tirsdag opp 5,7 prosent. Det vil si at aksjen har falt 2 prosent det siste året, mens den er ned 12,3 prosent hittil i år.