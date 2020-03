Teknologiselskapet Goodtech opplyser i en børsmelding at de har sendt ut permitteringsvarsel til 15 ansatte i det norske datterselskapet Goodtech AS. 13 ansatte i det svenske datterselskapet Arvika vil bli permittert 60 prosent på grunn av stans i produksjonen til en hovedkunde innen bilindustrien.

Dette gjøres for å fremme likviditeten. Goodtech opplyser at det viktigste for dem er helsen til de ansatte, samt å opprettholde aktiviteten på best mulig måte gjennom krisen.