Teknologiselskapet Medistim skriver i en børsmelding at styret vil vurdere utbytte for 2019. Det var planlagt et utbytte på 2,75 kroner pr. aksje.

«Det er vanskelig å spå hvordan coronaviruset vil påvirke Medistims business. Styret har derfor bestemt å ha en forsiktig tilnærming, og vurdere om det er behov for å redusere, utsette eller dele opp utbytte», heter det i børsmeldingen.

Det vil bli holdt et ekstraordinært styremøte 3. april hvor det skal tas en beslutning.