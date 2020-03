Tror interessen rundt Bitcoin og annen kryptovaluta kan eksplodere

De ledende amerikanske indeksene steg forrige uke rundt 17 prosent, mens Bitcoin på sin side søkte etter retning og har siden mandag falt nesten fem prosent.

Tror prisen kan nå fjorårets høyder

Bitcoin opplevde tidligere i år sin beste start på et år siden 2013, og var fra årsskiftet frem til midten av februar opp rundt 50 prosent til 10.300 dollar. Kursen har siden det falt tilbake til 6.170 dollar, ned litt i overkant av 40 prosent.

Nå tror eksperter ifølge Forbes, at et nytt Bitcoin-rally kan være på trappene. Rykter sier at USA neste uke kommer til å innføre en digital dollar for å kunne utbetale deler av den amerikanske hjelpepakken til amerikanske borgere.

En slik valuta kan for alvor få interessen for Bitcoin og andre kryptovalutaer til å eksplodere, og dermed presse prisen mot fjorårets høyder, skriver Forbes' kryptoskribent Billy Bambrough. Ifølge ryktene, vil Fed gi ut bankkontoer ved navn FedAccounts til alle amerikanske borgere. En Bitcoin ble på det meste i 2019 omsatt for 13.000 dollar.

Krypto-rally

Bitcoin, og andre kryptovalutaer fikk i fjor et etterlengtet løft etter at teknologikjempene Apple og Facebook annonserte sine planer om å lansere en egen kryptovaluta. Først ut var Facebook med valutaen Libra. I lys av tidligere hendelser rundt personvern høstet planene massiv kritikk, og Facebook satte planene på vent. Kritikken bidro sterkt til at andre selskaper ikke fulgte etter.

Det at Fed er i ferd med å lansere en digital dollar får eksperter til å tro at «hypen» rundt Bitcoin kan komme tilbake, og følgelig kan oppsiden være stor.

Bitcoin er i skrivende stund ned 2,07 prosent til 6.139,80 dollar.