Microsoft ekspanderer innen telekom

Microsoft kjøpte opp Affirmed Networks for 1,35 milliarder dollar ifølge Bloomberg, som viste til anonyme kilder.

Affirmed Networks er et selskap som produserer 5G-programvarer. De spesialiserer seg på fullt virtualiserte, skybaserte nettverksløsninger for teleoperatører.

I fjor inngikk Microsoft en avtale med telekomgiganten AT&T med sikte på å flytte transportørens nettverk til selskapets plattform. Microsoft kjøpte også i 2018 GitHub for 7,5 milliarder dollar. Github leverer vertstjenester for prosessen under programvareutvikling.

Det betyr at oppkjøpet av Affirmed Netowrks gjør at Microsoft ekspanderer virksomheten innen telekom.

En talsmann for Microsoft ønsket ifølge Bloomberg ikke å kommentere oppkjøpsprisen. Heller ikke talspersoner fra Affirmed Networks eller Samsung ønsket å kommentere oppkjøpet.

Microsoft-aksjen falt 4,1 prosent på fredag. Det vil si at aksjen har falt 5,1 prosent hittil i år, mens den er ned 7,6 prosent den siste måneden.