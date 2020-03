IT-selskapet Crayon børsmelder at deres verktøy og infrastruktur fungerer hundre prosent, tross coronaviruset og tiltakene mot det. Selskapet skriver at deres økonomi er robust og ikke har blitt noe særlig påvirket av viruset.

Selskapet fortsetter med prosjekter og service som før. Dagens arbeidssituasjon har ikke noe effekt på Crayons arbeid, men de tar høyde for at det kan påvirke salget noe i form av at det kan gå tregere.