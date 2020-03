Laveste gevinst på tre år

Det kinesiske teknologiselskapet Huawei fikk overskuddet redusert med 20 prosent i år, som er den laveste profittøkningen på tre år. En stor del av grunnen er sviktende salg utenfor Kina på grunn av sikkerhetsproblemer i en rekke land, og spesielt USA. Det melder Reuters.

Netto overskudd for 2019 endte på 62,7 milliarder yuan, tilsvarende 8,9 milliarder dollar. Det er opp 5,6 prosent, men lavt sammenlignet med oppgangen på 25 prosent året før.

Delen av virksomheten mot telenettet, som inkluderer 5G, økte med kun 3,8 prosent.

Huawei har gjennom 2019 vært anklaget for å være en trussel mot nasjonal sikkerhet og det har ført til at blant annet amerikanske myndigheter har begrenset salget i USA. Uenighet i avtaler om apper og systemvare fra Google har også ført til store problemer for den kinesiske produsenten.

Administrasjonen med president Donald Trump i spissen forbereder i tillegg ytterligere tiltak for å begrense tilbudet av elektroniske chips til selskapet. Det opplyser en kilde med kjennskap til saken til Reuters.

Samlet omsetning økte med 19 prosent, hovedsakelig drevet av et sterk hjemmemarked i Kina.