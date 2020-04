Idex Biometrics har oppnådd viktig sertifisering med partner

Idex Biometrics har meddelt at selskapet sammen med partneren Feitian Technologies har oppnådd sertifisering hos China UnionPay for et biometrisk betalingskort med dobbelt grensesnitt.

Ifølge Idex er dette det første biometriske kortet i verden som har innfridd China UnionPays krav, etter en sertifiseringsprosess utført av Bank Card Testing Center (BCTC).

«Vi er glade for å være den første kortprodusenten til å ha et biometrisk betalingskort testet etter China UnionPays krevende standarder», sier produktdirektør Yan Yan i Feitian i meldingen.

Viktig milepæl

Kortet er testet for sin robusthet, sikkerhet og sine biometriske ytelser.

Idex opplyser at deres maskinvare, programvare og algoritme var en viktig del i denne prosessen.



Idex legger til at selskapet sammen med Feitian har passert en viktig og krevende milepæl med denne sertifiseringen.

Feitian beskrives som en ledende leverandører av operativsystemer til smartkort og digitale sikkerhetssystemer, og selskapet betjener mer enn 200 banker og 6.000 kunder i mer enn 100 land. Idex og Feitians samarbeid har pågått i mer enn et år.

UnionPay utgjør verdens største kortnettverk, med mer enn syv milliarder kort utstedt.