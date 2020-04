Gir opp fem måneder lang oppkjøpskamp om HP

Xerox skriver ifølge Marketwatch onsdag at de gir opp kampen om å kjøpe opp datamaskinprodusenten HP. De siste fem månedene har Xerox prøvd å kjøpe opp HP, uten at HP selv ønsket det.

«Den pågående globale helsekrisen, som fører til makroøkonomisk og markedsuro, har skapt et miljø som gjør at Xerox ikke ønsker å fortsette med å forfølge en anskaffelse av HP», sa en talsperson i Xerox til Marketwatch.

Målt i markedsverdi er Xerox verdt 4 milliarder dollar, mens HP er verdt 24,8 milliarder dollar.

Fiendtlig oppkjøp

I starten av mars økte Xerox budet på HP til 18,4 dollar i kontanter og 0,149 Xerox-aksjer per aksje i HP. Til sammen utgjorde det et bud på omtrent 24 dollar per aksje, noe som HP var enstemmig om å ikke godta.

Det skjedde etter at HP ikke ønsket å delta i oppkjøpssamtaler med Xerox. Det førte til at Xerox svarte med å nominere 11 styremedlemmer til å erstatte styret i HP. Bakgrunnen var at Xerox ønsket å presse oppkjøpet gjennom.

HP-aksjen faller 13,6 prosent til 15 dollar på Wall Street, mens Xerox-aksjen er ned 7,4 prosent til 17,5 dollar.