Zoom raser tross rekordmarked

I flere uker har Zoom-aksjen steget etter økende brukermasse som følge av Covid-19. De siste dagene har derimot aksjen falt kraftig etter å ha mottatt massiv kritikk fra politikere og regulatoriske krefter.

Lekket persondata

Grunnet den økende populariteten har hackere fått øynene opp for tjenesten, det har ført til at FBI har sendt ut en advarsel om såkalt «Zoom-Bombing». Videre ble Zoom saksøkt mandag for å ha utgitt personlig data til blant annet Facebook uten samtykke fra brukerne. Konsernsjef i Zoom, Eric Yuan har uttalt at visse brukere utnytter tjenesten på måter som ikke var forventet, og har samtidig innrømt at selskapet ikke møter kriteriene for personvern.

Bratt fall etter massiv oppgang

Zoom nådde 23. mars en foreløpig topp på nesten 160 dollar, og var dermed opp 132 prosent siden årsskiftet. Torsdag stengte Zoom-aksjen ned hele 11 prosent til 122 dollar. Dermed er aksjen ned i overkant av 20 prosent siden toppen 23. mars.

Facebook involvert i lignende skandale

Facebook var for to år siden innblandet i en lignende skandale som gjaldt behandlingen og oppbevaringen av personlig data. Lekkasjen medførte at personlig data ble utnyttet i forbindelse med politisk markedsføring. Flere har i ettertid uttalt at Trump trolig ikke hadde gått seirende ut av valget dersom lekkasjen ikke hadde funnet sted. Som følge av det negative søkelyset falt Facebook-aksjen kraftig i den påfølgende perioden.