Thin Film Electronics i knestående

Det finnes knapt noen selskaper i Oslo Børs' historie som har har dårligere «track-record» enn Thin Film Electronics på å hente penger fra investorer og bruke dem opp på totalt feilslåtte investeringer.

Nok en gang er er Thin Film Electronics ute i markedet for å informere om kapitalbehov. Fredag ettermiddag sendte selskapet ut en børsmelding hvor det fremkommer at kontantbeholdningen er tilstrekkelig for å dekke driften ut april.

Ved utgangen av fjerde kvartal hadde selskapet 8,8 millioner dollar i kontanter, noe som betyr at «cash burnen» er på cirka 2,2 millioner dollar pr. måned.

Hvis ikke Thin Film Electronics greier å hente penger i løpet av inneværende måned vil det følgelig gå konkurs. Selskapet utvikler og produserer nyskapende batteriløsninger.

Utfordrende å hente penger

Men hvem er det som har lyst til å investere penger i Thin Film Electronics? Aksjen omsettes for 0,7 kroner og har falt med 89 prosent det seneste året. Prisingen er på 42 millioner kroner nå, mens på topp var egenkapitalen verdsatt til flere milliarder kroner.

I børsmeldingen skriver Thin Film Electronics at det er utfordrende å hente penger i et marked preget av coronavirus. Derfor har selskapet planer om å dra ned ambisjonene og heller hente mindre penger for å komme til de første «milepælene».

Det innebærer å lansere flere batterispesifikke IP-registreringer og bygge den første litium -batterienheten som bruker utstyr fra selskapet.

Frem til nylig var Ferd blant de største aksjonærene, men Johan H. Andreassens investeringsselskap har kastet kortene. Det samme gjorde fondsforvalteren Woodford Investment Management i fjor. Nå er aksjonærlisten preget av småsparere og største aksjonær er en Nordnet-konto.