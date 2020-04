Tidligere analytiker og administrerende partner i Loup Ventures, Gene Munster, sa ifølge Marketwatch at Apple er bedre posisjonert enn andre FAANG-aksjer. Med FAANG vises til Facebook, Apple, Amazon, Netflix og Alphabet (Google).

Kursmål på 465 dollar

I januar sa Munster til Bloomberg at han trodde Apple-aksjen skulle stige til 465 dollar, og pekte på den store veksten i Kina som bakgrunn.

«Apple er blant de best posisjonerte store tech-selskapene når vi runder hjørnet. Apple har den lyseste fremtiden av alle teknologigigantene, selv om pandemien har påvirket virksomheten midlertidig» sa Munster ifølge Benzinga.

– Ta det med ro

17. februar meldte Apple at de ikke kommer til å nå guiding på inntektene i første kvartal, som tidligere ble guidet til å komme inn på mellom 64 og 67 millioner dollar. Av årsaker trakk Apple frem lavere globalt tilbud, samt lavere etterspørsel i Kina som følge av coronaviruset.

Munster estimerer ifølge Marketwatch at inntektene til Apple vil falle med 5 prosent i år, før de vokser med 12 prosent i 2021. Han legger til at investorene bør ta det med ro, og peker på at Apple har en solid kontantbeholdning på omtrent 100 milliarder dollar.

Samtidig forventer den tidligere analytikeren at etterspørselen etter Apple-produkter som programvare, Apple TV+ og varer knyttet til helse vil øke.

Ser oppside på 73,5 prosent

Fredag stengte Apple-aksjen på 268 dollar, opp 0,7 prosent. Det vil si at Munster ser en oppside på omtrent 73,5 prosent.

Hittil i år har aksjen falt 8,7 prosent, mens den er ned 3,6 prosent den siste måneden.