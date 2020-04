OnePlus 8 – trådløs lading på steroider

Under tirsdagens pressekonferanse introduserte OnePlus sine nyeste telefoner, OnePlus 8 og OnePlus 8 Pro. Pro versjonen får de mest spennende nye funksjonene som 120Hz oppdateringsfrekvens og en kvartett av kameraer på baksiden, men begge de nye telefonene skilter med 5G-teknologi som standard.

Vår testutgave kommer i en pastellfarget Glacial Green, litt som Apple’s Midnight Green. Det er et dristig trekk fra OnePlus, men fargen er ikke skrikende og gjør at telefonen oppleves som fresh og oppdatert.

OnePlus 8 Pro i fargen Glacial Green, her ved siden av OnePlus sin tidlige utgave OnePlus 7 Pro. 8 Pro er noe strukket i høyden og er kanskje noe smalere enn sin forgjenger. Foto: Michael Groth

Den frostede finishen på baksiden av OnePlus 8 er god å kjenne på, og har en fin kurve for komfort i hånden. Samtidig er baksiden av telefonen mer motstandsdyktig mot fingeravtrykk og ikke lenger en flekkmagnet.

Designet minner mye om selskapets tidligere OnePlus 7 Pro, men telefonen er strukket litt i høyden og er gjort litt smalere. Skjermen er på 6,7 tommer, er buet og glasset strekker seg ned langs kantene på telefonen.

Hull i skjermen

Det vites ikke riktig hvorfor, men det ikoniske «popup» kameraet som ble likt av mange, hatet av noen og ble en snakkis i fjor, er nå erstattet av et hull i skjermen.

Det er litt synd for fans av den mekaniske løsningen, som gjorde OnePlus til den eneste uten distraksjoner i skjermen.

OnePlus har fjernet «popup» kameraet fra sin nyeste modell og valgt å gå for et hull i skjermen. Hullet i skjermen er likevel såpass lite at det tar nok ikke lang tid å venne seg til. Foto: Michael Groth

Hvorfor har selv ikke OnePlus sin norske representant noe godt svar på, men sannsynligvis har det med kostnadsbesparelser å gjøre.

Hullet i skjermen er likevel såpass lite at det tar nok ikke lang tid å venne seg til. Face unlock virker også kjappere, dog med bare noen millisekunder sammenlignet med forgjengeren.

Endelig trådløs lading

OnePlus har i lang tid unngått å ta med trådløs lading i telefonene sine fordi de ikke ønsket å gi en opplevelse som var tregere (eller varmere) enn deres superraske kablede løsning. Selskapet trengte et gjennombrudd, og det har de nå klart med OnePlus 8 Pro, som betyr at man endelig får trådløs lading i en OnePlus-telefon.

Pro-modellen kommer med en ny generasjon trådløs lading, som er i stand til å lade telefonen fra 1 til 50 prosent på 30 minutter, mot 23 minutter med kablet lading. Den trådløse ladingen er fremdeles noe tregere, men mye raskere enn hva vi har måttet finne oss i siden trådløs lading kom på banen for noen år siden.

For å få dette til, kreves en egen lader fra OnePlus som kommuniserer direkte med en brikke i telefonen, og sørger for at ladingen er optimal uten å generere for mye varme.

OnePlus sin trådløse lader som de kaller «Warp Charge 30 Wireless», lader telefonen din fra 1 til 50 prosent på bare 30 minutter. Foto: Michael Groth

OnePlus sin trådløse lader som de kaller «Warp Charge 30 Wireless», har også en innebygget vifte som kjøler ned både telefonen og laderen og sørger for en jevn ladestrøm. Laderen er relativt lydløs og leverer på ladetiden OnePlus opplyser om.

Skulle du ikke ha en egen lader fra OnePlus, støtter telefonen likevel Qi-standarden slik at du fremdeles kan lade uansett hvilken trådløs lader du har tilgjengelig.

Pro varianten har et batteri på 4510 mAh, mens «ikke pro» utgaven som er den rimeligste utgaven (og desverre ikke inkluderer støtte for trådløs Warp Charge), har et batteri på 4300 mAh, og burde holde i massevis for de fleste.

Kvartett av kameraer

På baksiden av telefonen finner vi 4 kameraer.

Et 48mp hovedkamera med Sony IMX689 bildesensor og en blenderåpning på F1,78. Dette kameraet (hjulpet av software), tar skarpe bilder med en fin dybdefølelse. Den store blenderen sørger også for å slippe inn nok lys til at man kan ta gode bilder selv i mørke omgivelser.

3X Telephoto, som gir deg 3 ganger ekte optisk zoom. og inntil 30x hybridzoom.

48mp Ultrawide kamera med et synsfelt på 120 grader og Super Macro Mode som tar detaljerte vidvinkelbilder fra bare 3 cm avstand.

Fargefilterkamera som åpner for lyseffekter og filtre.

På baksiden av telefonen finner vi 4 kameraer. Foto: Michael Groth

Den nye bildesensoren fra Sony er hjulpet av forbedret software, men vi slet med å se store differanser i vår bildetest mot OnePlus 7T Pro som du kan se her:

Forskjellen på bildekvaliteten mellom OnePlus 7T Pro og OnePlus 8 Pro er minimal. (1 / 9)

Utmerker seg på video

Mens bildene man tar med telefonen er veldig gode, utmerker OnePlus seg på video med sin 3-HDR teknologi. Videoer med høy kontrast blir jevnt eksponert selv i motlys, og med Hybrid OIS(optisk) og EIS(elektronisk)-stabilisering fanger du stabil 4K-video i HDR. Tre mikrofoner med digital lydzoom fungerer i harmoni for å redusere bakgrunnsstøy og normalisere lydnivåer, og det fungerer veldig bra, videoene blir klare og fine både i bilde og lyd.

VIdeoeksempel fra OnePlus 8 Pro. Videoene blir jevnt eksponert med dype og naturlige farger.

OnePlus sin nye ansiktsgjenkjenning for dyr er en fin greie å ha på telefonen for dyreelskere med aktive hunder og katter. Foto: Michael Groth

Den nye 8 serien har fått utbedret ansiktsgjenkjenning som nå også ser både hunder og katter. Dette gjør det enklere å ta bilde av kjeledyr som ikke sitter stille, og det fungerer faktisk. Vi tok flere bilder av noen små spinnville hunder og syv av ti bilder ble klare. Så om du er en dyreelsker som tar mange bilder av dyrene dine, er dette en fin greie å ha på telefonen.

Skarp skjerm

Med en 10-bits fargeskjerm, oppdateringsfrekvens på 120Hz og en skjermoppløsning på 3168x1440 piksler, leverer 8 Pro skarpe og fine bilder. Skjermen produserer over én milliard unike farger. Ifølge OnePlus, er dette 60 ganger mer enn standard smarttelefonskjermer.

Med en 10-bits fargeskjerm, oppdateringsfrekvens på 120Hz og en skjermoppløsning på 3168x1440 piksler, leverer 8 Pro skarpe og fine bilder. Foto: Michael Groth

Skjermen filtrerer ut 40 prosent mer blått lys enn 7 Pro og har en maksimal lysstyrke på 1.300 nits(målenhet for lystetthet), med tilpassede fargeinnstillinger som gjør at den er meget god å bruke inne så vel som ute i direkte sollys, og nettopp i direkte sollys er det vesentlig forskjell fra forgjengeren. Vi kunne stå med solen i ryggen og skjermen var like tydelig som i skyggen.

5G som standard

Begge de nye telefonene til OnePlus kommer med 5G støtte som standard.

Snapdragon 865 prosessoren som har støtte for det nyeste innen datakommunikasjon, og muliggjør inkluderingen av 5G. Foto: OnePlus

Telefonene kommer med den aller nyeste Snapdragon 865 prosessoren som har støtte for det nyeste innen datakommunikasjon, og muliggjør inkluderingen av et 5G modem.

X55 5G modemet støtter både NSA og SA 5G modus, som vil gi en teoretisk nedlastingshastighet på 7.5 Gbps. Når 5G revolusjonen først finner veien til norge vil du være fremtidssikker med denne teknologien.

Raskere lagring og batterivennlig ram

OnePlus 8 Pro kommer med opp til 12 GB LPDDR5 ram. Den nye rammen øker minnehastigheten med nesten 30% mens strømforbruket senkes med 20%. Dette skal sørge for jevn ytelse med god batterilevetid. Vi registrerte bedre ytelse i vår testtelefon, men batteritiden virker ganske lik 7 Pro utgaven. Dette kan kanskje ha noe med 120Hz displayet å gjøre.

Flashlagringen UFS 3.0 er på plass, og sammenlignet med UFS 2.1 leverer denne 79% raskere lese/skive hastighet og med en total kapasitet på 256 gigabyte.

Storebror vs lillebror

Selv om OnePlus 8 er en rimeligere modell enn 8 Pro, er den fremdeles en ytelsesbombe som er verd å legge merke til. Den har ikke trådløs “Warp Charge”, og bare trippel kamera på baksiden. Men skilter ellers med gode spesifikasjoner som LPDDR4X ram og 90Hz display. Og hvis du fremdeles kan klare deg med kablet hurtiglading og uten optisk zoom eller dedikert kamera for fargefiltrering. Er den forstatt en veldig god telefon, og den kommer standard med 5G, slik at du er fremtidssikret her også.

OnePlus 8 Pro og lillebror OnePlus 8 side om side. Foto: Michael Groth

Sammen med kjempene

OnePlus har gått fra å være en underdog til å skilte med mye av det samme som de største aktørene på markedet. Telefonen er enkel som en iPhone, grunnet sitt rene Android grensesnitt, og puster samtidig Samsung i nakken med 120hz display og fine fargegjengivelser. Om du har slitt med å velge mellom de to ovennevnte, så er OnePlus 8 Pro noe å ta med i vurderingen.

Flaggskipene i OnePlus 8-serien vil være tilgjengelig for forhåndsbestilling på telia.no, elkjop.no og komplett.no fra 14. april, klokken 18:00.

Priser OnePlus 8 Onyx Black 8GB 128GB 8,490 NOK OnePlus 8 Glacial Green 8GB 128GB 8,490 NOK OnePlus 8 Glacial Green 12GB 256GB 9,490 NOK OnePlus 8 Interstellar Glow 12GB 256GB 9,490 NOK OnePlus 8 Pro Onyx Black 8GB 128GB 10,990 NOK OnePlus 8 Pro Glacial Green 12GB 256GB 11,990 NOK OnePlus 8 Pro Ultramarine Blue 12GB 256GB 11,990 NOK OnePlus Warp Charge 30 Wireless Charger 829 NOK

OnePlus 8 Pro spesifikasjoner Dimensjoner 165.3*74.35*8.5 mm Vekt 199 g Materiale på bakside 3D Corning® Gorilla® Glass Tilgjengelige farger Onyx Black/Glacial Green/Ultramarine Blue Operativsystem OxygenOS based on AndroidTM 10 CPU Qualcomm® SnapdragonTM 865 5G brikkesett X55 GPU Adreno 650 RAM 8 GB/12 GB LPDDR5 Lagring 128 GB/256 GB UFS 3.0