Analysesjef har fått høydeskrekk i Amazon

Wall Street steg kraftig i går på meldinger om at flere amerikanske delstater nå er i ferd med å utvikle planer for å gå ut av lockdown-modus.

Blant vinnerne var Amazon, som steg til all-time high og endte opp 5,3 prosent til 2.283,32 dollar. Amazon-aksjen har steget over 20 prosent så langt i 2020, og prises til skyhøye 1.140 milliarder dollar.

Analysesjef Jasper Lawler i London Capital Group synes dette er i drøyeste laget.

«Hvis man ser etter tegn på overdrivelser i markedet, trenger man ikke se lenger enn til Amazon. Den halvfulle glass-tolkningen er at det fortsatt er nisjer av markedet som kan dra nytte av dette nye klimaet», skriver han i en oppdatering onsdag.

Det første som blir solgt?

Han underslår ikke at Amazon er et godt investeringscase under pandemien.

«Det vil være markedsandeler for mursteiner og mørtel fra detaljhandlere som ikke kan konkurrere fordi de har blitt tvunget til å stenge, og Amazon Web Services (AWS) dominerer denne nyfunnede etterspørselen etter skytjenester mens næringslivet fjernstyres», skriver Lawler videre.

«Likevel er vi fortsatt forsiktige. Verdsettelsen som underbygger Amazons aksjekurs hviler på et optimistisk (bullish) marked. Når vi får en ny likviditetshendelse, kan Amazon-aksjer være noe av det første som blir solgt», legger analysesjefen til.

Futureshandelen peker mot at Wall Street korrigerer ned i dagens åpning.