Kristian Flaten tar over som finansdirektør i teknologiselskapet Quantafuel. Han erstatter Jens Petter Broby som skal over i rollen som direktør for prosjektservice, etter eget ønske.

Flaten har mer enn 20 års erfaring fra olje- og gass-prosjekter. Han har også jobbet i Handelsbanken og BW Offshore.