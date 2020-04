Gaming Innovation Group selger for 380 millioner

Gaming Innovation har i dag solgt flere av sine nettbaserte casino, deriblant Rizk, Guts, Kaboo og Thrills, til Betsson.

Prislappen var på 33 millioner euro eller snaue 380 millioner norske kroner.

Nedbetale gjeld

Deler av inntjeningen fra salget skal brukes til å nedbetale gjelden på 300 millioner svenske kroner. Nedbetalingen vil styrke balansen i selskapet drastisk.

Inkludert i de 33 millioner euroene er 2 millioner euro som sikrer gamlingselskapet lisens for å drive digitalt casino i Spania.

63 ansatte og fulltidskonsulenter i Gaming Innovation blir i dag overført til Betsson. Som en del av avtalen har selskapet gått med på å bistå med drift av casinoene i en ikke oppgitt oppstartsperiode. Bistanden vil kreve hjelp fra ytterligere 54 GiG-ansatte.

Vil bedre effektiviteten

Salget er et ledd i Gaming Innovations visjon om å redusere kompleksiteten i selskapet, samt bedre effektiviteten. Fremtidsutsiktene ligger i å satse mot bedriftsmarkedet kontra mot privatpersoner som de tidligere har prioritert.

«GiG ser et stort og bærekraftig marked for plattformen. iGaming-industrien fortsetter å vokse og vi er godt posisjonert for den digitale endringen som er i ferd med å skje i gambling-markedet», heter det i børsmeldingen.

Den siste måneden har aksjen sett en god vekst på 55,2 prosent, og i dag er aksjen opp 4,5 prosent til 4,19 kroner.