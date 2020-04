Anbefaler å selge fem teknologiselskaper – ser nedside i Apple og HP

Analytiker Rod Hall i Goldman Sachs nedgraderte flere teknologiselskaper, ifølge Barron's. Hall peker på at selskapene som nedgraderes ikke vil komme like raskt tilbake som økonomien.

«Vi forventer at etterspørselen etter forbrukerelektronikk vil komme tilbake tregt, og at gjennomsnittlig salgspris vil være en svakhet som vil vedvare langt ut i 2021, i likhet med det vi har observert i tidligere nedgangstider», sier Hall ifølge Barron's.



Selskap Anbefaling Kursmål (dollar) Oppside/nedside (prosent) Apple Selg 233 -17,6 HP Selg 11 -29,1 Nutanix Selg 15 -11,0 Adtran Kjøp 13 37,0 Juniper Networks Nøytral 23 1,9 Lumentum Holdings Nøytral 87 -13,5 Sonos Selg 7,5 -11,7 Qualcomm Selg 61 -19,9 .

«Vår oppdaterte EPS-prognose for 2021 for HP er 41 prosent under konsensus, hovedsakelig drevet av en stor reduksjon i inntektsprognosen for utskriftsrekvisita. I tillegg tror vi fortsatt etterspørselen etter datamaskiner trolig vil gå godt under konsensusforventningene etter en kortvarig oppgang drevet av hjemmekontor», skriver Hall ifølge Barron's.

Xerox valgte nylig å gi opp kampen om å kjøpe opp HP. budet var på HP 18,4 dollar i kontanter og 0,149 Xerox-aksjer per aksje i HP. Til sammen utgjorde det et bud på omtrent 24 dollar per aksje, noe som HP var enstemmig om å ikke godta.