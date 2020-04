Brannmåler ble coronamåler

De seneste ukene har teknologiselskaper over hele verden jobbet på spreng med å lage løsninger som skal bidra til å gi innbyggere en mer normalisert hverdag.

Et av dem er Drammen-baserte Vicotee, som har redesignet IoT-teknologi utviklet for store skip til å drive massemåling av coronasmitte. Med på satsingen har selskapet fått flere profilerte investorer og en amerikansk oppstartsguru.

– Vi har jobbet lenge med termiske sensorer i samarbeid med industrien. Det vi ser er at sensoren raskt og enkelt også kan måle kroppstemperatur på et stort antall mennesker, uten at det går på bekostning av personvern, sier Satvir Singh Parmar, daglig leder i Vicotee.

Tar tempen

Vicotee er en spinoff fra morselskapet Virinco, og leverer i dag et 30-talls ulike sensorer til smarte byer, bygg, logistikk og avfallshåndtering.

Én av sensorene selskapet har utviklet er en termisk sensor designet for å forebygge og oppdage brann om bord på store lasteskip.

Selskapets utviklere mente imidlertid at den samme teknologien kunne brukes til å måle folks kroppstemperatur, og i løpet av kort tid var sensoren omprogrammert fra brannvern til smittevern.

– Vi snudde oss rundt, og i løpet av 48 timer hadde vi en prototype, sier Parmar.

Sensoren kan ifølge ham settes opp i butikk, på apoteket eller steder hvor trafikken er stor. Målingene vil raskt kunne kartlegge individer med unormalt høy kroppstemperatur og la ansvarlige ta grep etter gjeldende regler.

Parmar tror denne typen teknologi vil bli mer aktuell basert på tiltak man har gjort etter tidligere kriser, deriblant flyplasser.

Vi tar feberen, ikke personen Satvir Singh Parmar, Vicotee

– Etter 9/11 ble det satt opp masse beredskap, og vi tror at coronaviruset vil få konsekvenser for ettertiden. Sannsynligvis kommer virusspredningen igjen, sier Parmar og legger til:

– Vi er ikke medisinske eksperter, men vi har lest oss opp og ringt rundt til alle mulige eksperter. Det vi har kommet frem til at dette er en enkel måte å måle massene på.

TAR FEBEREN: Daglig leder Satvir Singh Parmar sier teknologien kan være ett av mange løsninger for å bidra til bedre smittevern og forhindre nye epidemier. Foto: Vicotee

«Billigløsning»

Parmar påpeker at teknologien har eksistert lenge og at det allerede finnes løsninger for denne typen målinger. Utfordringen, ifølge ham, er eksisterende utstyr er for dyrt. Enkelte løsninger koster en halv million kroner og oppover pr. enhet.

Vicotees screening-løsning er til sammenligning langt rimeligere og har en prislapp på 10.000 kroner.

Samtidig med at nye teknologiske løsninger utvikles, raser debatten om overvåkningssamfunnet og konsekvenser deling av data har for personvernet – godt illustrert med reaksjonene på appen Smittestopp.

Denne problemstillingen unngår man ifølge Vicotee-direktøren ved å anonymt måle kroppstemperatur.

– Vi tar feberen, ikke personen, sier Parmar.

Amerikansk interesse

En knapp uke etter at selskapet la ut en oppdatering på Facebook, har Vicotee fått sin første betalende kunde. Kunden er den amerikanske startup-guruen Noah Kindler, som fra tidligere står bak to «enhjørninger».

Nå gjenstår det å skalere opp produksjonen, men før selskapet kan kaste seg på teknologien, er det avhengig av at det finnes et marked.

Vicotee har holdt av deler til produksjonen av sensorene hos sin leverandør, og før jul gjennomførte selskapet en emisjon på 21 millioner kroner der rundt halvparten besto i konvertering av gjeld til aksjer blant ansatte.

I tillegg hentet selskapet 10 millioner i frisk kapital fra eksterne investorer, deriblant Parmars tidligere McKinsey-kolleger: Kolonial-gründer Karl Munthe-Kaas og Cutters-topp Karl-Axel Bauer. Selskapet ble den gang priset til 50 millioner kroner.

– Pengene gir oss en fin runway gjennom året, men dersom vi skal sette i gang produksjonen av «Thermal Eye» løper vi en stor risiko, og da må vi ha bevis på at det finnes kjøpere.

Tidligere Telia-topp Abraham Foss og styreleder i selskapet mener den underliggende kompetansen i selskapet og muligheten i teknologien er viktigere.

– Temperaturmåling er bare ett eksempel på hva teknologien kan gjøre. Hele verden bygger nå 5G-teknologi, som er drevet av ulike typer objekter som skal måle og sensorere omgivelsene. Plattformen Vicotee har videreutviklet er det som tillater selskapet å raskt utvikle løsninger uavhengig av type nettverk og sensorbehov, sier Foss.

Parmar mener teknologien uansett har en fremtid innen forebygging av epidemier.

– Epidemier kommer til å skje igjen, og da er det et spørsmål om hva vi gjør for å motvirke det og hvor godt vi er forberedt.