To analytikere ser oppside i Nvidia

Analytiker i den sveitsiske investeringsbanken UBS, Timothy Arcuri, Gjentok sin kjøpsanbefaling på Nvidia-aksjen, ifølge Investor's Business Daily (IBD).

Samtidig oppjusterte han kursmålet til 330 dollar, fra tidligere 305 dollar.

Godkjente oppkjøp

Oppjusteringen kom etter at kinesiske myndigheter godkjente Nvidias oppkjøp av chip-designeren Mellanox Technologies for 6,9 milliarder dollar. Oppkjøpet ble kunngjort for over ett år siden, men en handelskrig mellom USA og Kina har skapt problemer for selskaper med produksjon i Kina.

«Denne avtalen forsterker Nvidias konkurransedyktige datasenter når du kombinerer det gode fra Mellanox Technologies og Nvidia. Dette gjør at Nvidia går fra å være en chipleverandør til å bli en ekte HPC (High-performance computing) og exascale computing-leverandør», sier Arcuri ifølge IBD.

To analytikere ser oppside

C.J. Muse, analytiker i Evercore ISI, gjentok sin «outperform»-anbefaling med et kursmål på 345 dollar, ifølge IBD. Han peker også på at oppkjøpet kan gjøre at Nvidia tjener på den eksponentielle veksten i intern datasentertrafikk.

Nvidia-aksjen falt 0,8 prosent til 292,3 dollar på Wall Street fredag. Det vil si at Arcuri og Muse ser en oppside på henholdsvis 12,9 og 18 prosent.

Den siste måneden har aksjen opplevd et rally på 42,1 prosent, mens den er opp 24,2 prosent hittil i år.