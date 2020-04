Analytiker: Apple kan stige til 500 dollar

Amit Daryanani, analytiker i Evercore ISI, kom ifølge Marketwatch nylig ut med «bull»-case, der analytikeren forventer at Apple kan stige til 500 dollar.

For at Apple skal stige til 500 dollar, mener Daryanani at marginene i produkt-segmentet må stige til 34 prosent, der de var i 2018.

«Vi forventer at bærbare produkter og tjenester vil opprettholde en tosifret vekst drevet av økte inntekter per bruker, og bedre inntektsgenerering av installasjonsbasen,» skrev Daryanani ifølge Marketwatch.

Han la også til at vekst som ikke er drevet av iPhone er en katalysator.

Analytikeren har også et «base»-case på 325 dollar, og et «downside»-case på 200 dollar.

Apple-aksjen faller 1,4 prosent til 278,9 dollar mandag. Hittil i år har aksjen falt 5 prosent, mens den er opp 24,3 prosent den siste måneden.

Det vil si at Daryanani tror Apple kan stige 79,3 prosent hvis selskapet klarer å forbedre marginene sine.