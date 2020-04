IBM med lavere omsetning – resultatet over forventningene

Mandag kveld presenterte teknologi-giganten IBM tall for første kvartal, now som sendte aksjen ned i etterhandelen.

Inntektene endte på 17,57 milliarder dollar, en nedgang på 3,4 prosent fra året før. Det var ifølge CNBC forventet at IBM skulle få inntekter på 17,62 milliarder dollar.

Selskapet meldte om et resultat på 1,18 milliarder dollar, noe som tilsvarer et justert resultat per aksje på 1,84 dollar.

Det var ventet et justert resultat per aksje på 1,80 dollar.

I etterhandelen på Wall Street faller aksjen 0,8 prosent til 119,5 dollar. Hittil i år har aksjen falt 10,2 prosent, mens den er opp 27,1 prosent den siste måneden.