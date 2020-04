Informasjonsteknologi står for over 25 prosent av S&P500-indeksen

Microsoft, Apple, Amazon, Google (Alphabet) og Facebook har lenge preget S&P 500-indeksen, og står for mer enn 20 prosent av markedsandelen, melder Reuters.

Ifølge BofA Global Research er det nå færre selskaper som utgjør en større andel av indeksen enn under dotcom-boblen i 2000.

Det viser samtidig at flere og flere investorer handler et smalere spekter av teknologi- og internettaksjer. Bekymringen blant analytikere i BofA er at markedet blir mer sårbart når enkelte aksjer utgjør en så stor andel av indeksen.

Totalt står informasjonsteknologi for over en fjerdedel av S&P 500-indeksen, nærmere bestemt 25,4 prosent. Det er langt mer enn de 10 andre hovedsektorene.

Amazon, Microsoft og Netflix har så langt i år vært de største bidragsyterne for indeksen, ifølge Howard Silverblatt, senior indeksanalytiker i S6P Dow Jones Indices.

Netflix-aksjen er opp 35 prosent så langt i 2020, Amazon har steget med nærmere 30 prosent, mens Microsoft er opp 11 prosent.

Alle ser likevel ikke like positivt på økningen og sjefsstrategen Matt Maley i Miller Tabak, mener markedet er sårbart.

- Du har et marked som styrket seg i februar og er veldig konsentrert rundt teknologi. Nå er den effekten ytterligere styrket, sier Maley.

- Det er en grunn til at dette skjer når markedet er sårbart, og det er fordi investorer ikke ser mye verdi i det totale markedet. Derfor går de inn i det få antall selskaper de ser mye verdi i, fortsatte han.