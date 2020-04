Netlix med kraftig vekst i nye abonnenter

Netflix kom med kvartalstall for 1. kvartal sent tirsdag kveld norsk tid.

Inntektene for 1. kvartal beløp seg til 5,77 milliarder dollar, mens det ifølge CNBC var ventet 5,76 milliarder dollar.

Knallsterk brukervekst

Resultatet etter skatt ble 709 millioner dollar, noe som gir et resultat per aksje på 1,57 dollar. I tilsvarende periode året før ble resultatet 0,76 dollar. Det var ifølge analytikerne ventet et resultat per aksje på 1,65 dollar.

Netflix fikk i løpet av 1. kvartal 15,8 millioner nye abonnenter, mens det ifølge Marketwatch var ventet en oppgang på 8,2 millioner abonnenter.

Totale abonnenter er nå 182,9 millioner, opp fra 148,9 millioner i tilsvarende periode året før.

- Netflix er uten tvil et av selskapene som bare vil profitere på coronakrisen. Det viser også kvartalsrapporten. Når alle sitter hjemme er det innlysende at tv og underholdning blir en stor prioritering for husholdningen og dertil økt betalingsvillighet, skriver investeringsøkonom i Nordnet, Mads Johannesen, i en mail til Finansavisen.

Johannesen peker også på at man mest sannsynlig vil se en tilsvarende vekst inn i 2. kvartal, ettersom at verden fortsatt sitter hjemme. Han minner også om at suksessen Tiger King har vært en bidragsyter.

Corona ga nye rekorder

Aksjen har skutt i været etter utbruddet av coronaviruset. Hittil i år er aksjen opp 34,1 prosent, mens den er opp 21,4 prosent den siste måneden. Det har ført til nye rekorder for Netflix-aksjen, som har satt flere rekorder i år.

I etterhandelen spretter aksjen opp 9,9 prosent til ny all-time high.