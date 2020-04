Snap knuser forventningene – stiger over 20 prosent

Snap presenterer tall for 1. kvartal 2019 sent tirsdag kveld norsk tid.

Justert resultat per aksje ble minus 0,08 dollar, mot minus 0,10 dollar året før. Det var ifølge CNBC ventet et justert tap per aksje på 0,07 dollar.

DAU (Daily Active Users) kom inn på 220 millioner, en oppgang på 39 millioner fra tilsvarende periode året før.

Justert driftsresultat (ebitda) ble minus 81,4 millioner dollar, mot minus 123,5 millioner dollar ved samme korsvei året før.

Omsetningen endte på 462,5 millioner dollar, mot 320,4 millioner dollar i fjor og ventet 428,8 millioner dollar.

Snap-aksjen har falt 23,8 prosent hittil i år, mens den er opp 13,1 prosent den siste måneden. I etterhandelen stiger den imidlertid 20,1 prosent.