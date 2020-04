Kraftig resultatfall for Atea

Atea hadde et driftsresultat på 32 millioner kroner i første kvartal, ned fra 116 millioner kroner samme tid i fjor.

Resultat før skatt kom inn på 6 millioner, sammenlignet med 99 millioner samme kvartal sist år.

Driftsinntektene endte på 9.043 millioner, mot 9.138 millioner i fjor.

Selskapet har permittert flere hundre ansatte på grunn av coronaviruset. Selskapet opplyser at det har vært økt etterspørsel etter IT-produkter den siste tiden.

– Atea er strukturelt godt plassert for epidemien med over 60 prosent av inntekter fra offentlig sektor. Kundebasen vil trolig opprettholde investeringer innen IT. Siden midten av mars har vi sett økt etterspørsel etter IT-produkter, mens vekst innen konsulenttjenester har flatet ut, skriver Atea.