Netflix vil hente over 10 milliarder til nye produksjoner og mulige oppkjøp

Netflix har kunngjort at selskapet vil hente cirka én milliard dollar totalt gjennom senior usikrede obligasjonslån i dollar og euro.

Det utgjør 10,7 milliarder kroner etter nåværende vekslingskurs.

Plasseringen avhenger av blant annet markedsforholdene.

Midlene fra plasseringen vil Netflix bruke på generelle selskapsformål, som kan inkludere kjøp av innhold, produksjon og utvikling, investeringer og potensielle oppkjøp og strategiske transaksjoner.

Selskapet la tirsdag frem tall for første kvartal, som viste en langt bedre brukervekst enn det analytikere hadde ventet.



«Netflix er uten tvil et av selskapene som bare vil profitere på coronakrisen. Det viser også kvartalsrapporten. Når alle sitter hjemme, er det innlysende at TV og underholdning blir en stor prioritering for husholdningen og dertil økt betalingsvillighet», sa investeringsøkonom i Nordnet, Mads Johannesen, til Finansavisen i forbindelse med tirsdagens resultatfremleggelse.

Netflix-aksjen har skutt i været etter utbruddet av coronaviruset. Før onsdagens handel på Wall Street hadde aksjen gått opp over 20 prosent bare den seneste måneden, og den har satt flere rekorder så langt i år.