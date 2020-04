Kitron ga inntektene et løft

Kitron løftet i første kvartal sine inntekter med åtte prosent til 878 millioner kroner, sammenlignet med samme periode i fjor.

Selskapet melder om rekordhøy ordrereserve på 2.064 millioner kroner. Det tilsvarer en økning på 41 prosent sammenlignet med 2019-tallene.

Lønnsomheten uttrykt som EBIT-margin var ifølge selskapet på 6,7 prosent i første kvartal, mot 6,3 prosent i samme kvartal i fjor.

Kontantstrøm fra driften var 102,4 millioner kroner, sammenlignet med 25,4 millioner i første kvartal 2019.

– Rekordkvartal

– Første kvartal 2020 var et rekordkvartal for Kitron når det gjelder driftsinntekter, overskudd og ordrereserve. Kitron har reagert raskt for å tilpasse seg de globale rammebetingelsene forårsaket av utbruddet av coronapandemien, sier Kitron-sjef Peter Nilsson i en kommentar.

Han påpeker at en rekke tiltak har vært på plass siden slutten av februar for å minimere risikoen for ansatte og selskapets kapasitet.

– Alle Kitrons anlegg kjøres med normal eller høy belastning. Vi ser at etterspørselsutsiktene har endret seg sammenlignet med forventningene ved inngangen til året. Veksten er sterkere innen medisinsk utstyr, lagerautomatisering og forsvarskommunikasjon, trekker han frem.

For produkter der etterspørselen er mer direkte drevet av sluttforbrukere er veksten svakerer til flat, men selskapet opprettholder utsiktene for 2020.

Kitron (Mill. kr) 1. kv./20 1. kv./19 Driftsinntekter 877,66 812,84 Driftsresultat 58,38 51,25 Resultat før skatt 52,17 45,25 Resultat etter skatt 40,86 37,52

Kitron Norsk selskap innen produksjon av elektronikk med hovedkontor på Billingstad i Asker.

Konsernsjef er Peter Nilsson.

Grunnlagt i Arendal på 1960-tallet.

Største aksjonær er Egil Dahl gjennom Velven Gård.

