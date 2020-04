IDEX Biometrics fikk sertifisering i Kina

IDEX Biometrics, teknologiselskap som utvikler sensorer for elektronisk lesning av fingeravtrykk, har sammen med Tongxin Microelectronics 'Co., Ltd. (TMC) fått sertifisert et biometrisk betalingskort av Kina UnionPay. Selskapene begynte å samarbeide for et års tid siden.

Selskapet opplyser at det er det første betalingskortet som er lagd biometrisk og får sertifisering av Kina UnionPay.

– Vi ser frem til å fortsette med suksess med løsningen for neste generasjon, sier John Zou, visepresident i TMC.