Flere av verdens største investeringsbanker, samt bil- og teknologiselskaper, har satt begrensninger i bruken av den digitale møteapplikasjonen Zoom Video. Enkelte banker forbyr også sine ansatte å bruke appen, melder Financial News.

Grunnen til misnøyen er frykt for sikkerhetsbrudd i tjenesten, i tillegg til at enkelte bedrifter er redde for at markedssensitive samtaler kan bli tatt opp.

Blant annet har Bank of America, BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank og JPMorgan gitt beskjed til sine ansatte at de skal benytte alternative videokonferanseverktøy.

Zoom Video var relativt ukjent før viruskrisen, men brukermassen har skutt i været etter at det ble populært med digital møtevirksomhet.

Også bilprodusenten Daimler og Elon Musks SpaceX har kuttet ut tjenesten.

Ikke alle kutter ut Zoom

Enkelte banker, som Goldman Sachs og HSBC, benytter fortsatt Zoom Video, men har tatt sikkerhetsgrep som å deaktivere chattefunksjonen.

En talsperson for HSBC uttalte at: "Som en del av vår due diligence jobber HSBC kontinuerlig med kolleger for å sikre at Zoom fortsetter å være et trygt og sikkert verktøy for bruk hos HSBC, både internt og til møter med kunder."

Zoom Video har på kort tid oppnådd 300 millioner brukere, som er en økning på 50 prosent.