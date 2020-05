Kilder: Apple utsetter opptrapping av produksjonen

Apple lanserer normalt nye modeller i september, men gjorde et unntak og lanserte ny iPhone SE 15. april. Det er likevel ventet at de nye flaggskipmodellene blir lansert til høsten.

Mandag kommer det frem av kilder til Wall Street Journal at teknologigiganten vil utsette opptrappingen av produksjonen på de nye modellene.

Avisen opplyser at sviktende global etterspørsel og svikt i produksjonslinjene i Asia er noe av grunnen til utsettelsen.

I slutten av mars meldte WSJ at Apple planlegger å kutte produksjonen i andre halvår med 20 prosent. I tillegg rapporterte Nikkei på samme tid at Apple forbereder seg på å utsette støtte av 5G i iPhone for å spare kostnader.