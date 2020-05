Vow øker ordreboken med 43 pst.

Til tross for at ringvirkningene av coronapandemien rammer de fleste bedrifter hardt i første kvartal, har Vow øyensynlig klart å unngå krisen.

– Vi går ut av første kvartal med en ordrebok på 975 millioner kroner. I tillegg kommer opsjoner med en verdi på 680 millioner kroner, som tilsvarer en vekst på 43 prosent mot fjoråret, sier selskapets adm. direktør Henrik Badin til Finansavisen.

Dette inkluderer 38 nybyggleveranser, samt ordrer verdt 80 millioner kroner i landbaserte anlegg.

Ingen forsinkelser

– I denne perioden leverer vi systemer til verft som bygger skip med ferdigstillelse i 2022 og 2023. Det er en ganske lang horisont i ordreboken, og vi har akkumulert kontrakter for skip frem til 2027, sier Badin.

Han opplyser at selskapet så langt ikke har møtt utfordringer med forsinkelser hverken i leveranser eller i leverandørkjeden som følge av corona-krisen.

«Mens mennesker, bedrifter og myndigheter verden over kjemper mot coronaviruset, rapporterer Vow et sterkt første kvartal i 2020 og bare minimale endringer i vår prosjektportefølje. I cruise-segmentet går alle leveransene i 2020 for nybygg etter planen», heter det i kvartalsrapporten.

Vow har bare gjort små justeringer, og produserer stort sett som før. Dette gjenspeiler seg i driftsinntektene som har gått opp 24,4 prosent til 116,1 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor. EBITDA er også opp 2,9 milllioner kroner til 14 millioner kroner i forhold til fjoråret.

– I en god posisjon

Vow forventer cruise-fall, men tror på «business as usual» igjen i 2022.

– Selskapet har en lang horisont i cruise, og vi regner med at verden er tilbake i normal drift om to år, sier Badin.

Selskapets inntekter er fortsatt dominert av nybygg til skipsindustrien. Samtidig har Vow de seneste årene satset gradvis mer på landbasert avfallshåndtering.

Deler av veksten i inntekter skyldes oppkjøpet av det grønne teknologiselskapet ETIA i 2019, noe som umiddelbart ga positive ringvirkninger for selskapet.

– Vi føler at vi er i en god posisjon og at vi går inn i nye markeder hvor vi nå begynner å levere kontrakter. Blant disse er markedet for plastavfall, metallurgisk avfall og annen omgjøring av avfall til ny energi, sier Badin.

Vow tror at inntektene i første halvår vil bli høyere enn i den samme seksmånedersperioden i fjor.