God start på året for Napatech

Styret i Napatech anser covid-19-pandemien som en lav risiko for virksomheten i første halvår 2020 og gjentar sine målsetninger for hele 2020.



– Napatech hadde en sterk start på 2020, hvor vi fortsatte å bygge videre på vår positive utvikling i 2019 med solid underliggende vekst, positiv kontantstrøm fra driften og forbedrede resultater, sier Ray Smets, adm. direktør i Napatech.

Bruttomargin endte i første kvartal på 68,8 prosent, noe som var en nedgang på 0,8 prosent fra samme periode året før. Av- og nedskrivninger utgjorde 5,8 millioner danske kroner. I 20 19 var det på 6,4 millioner kroner.

Styret skriver i rapporten at de ikke vet hvordan ting vil utvikle seg på grunn av pandemien, men de tror dette kan gi selskapet nye muligheter.

– Vi går inn i dette uforutsigbar tid med et sterkt og stabilt grunnlag, som vi tror forbereder oss godt for dette “nye normalen". Vi vil fokusere på det vi gjør best, og bringe en løsning på vårt kunder som de trenger nå mer enn noen gang, sier Smets.