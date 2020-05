Next Biometrics varsler dobling av inntekter og plan om store utgiftskutt

Fingeravtrykksteknologiselskapet NEXT Biometrics Group har kommet med en oppdatering knyttet til coronaviruset og hvilke planer selskapet nå har med hensyn til virusets virkninger.

I den forbindelse oppgir selskapet at inntektene i første kvartal var på rundt 20 millioner kroner.

Dette er en oppgang på 117 prosent fra bunnivået i fjerde kvartal 2019, legges det til.

På Oslo Børs er responsen i 9.30-tiden kursoppgang på nær 40 prosent til 2,98 kroner.

Betydelig negativ kontantstrøm

Selskapet opplyser at det har utført et vesentlig kostnadskuttprogram allerede, men at dette vil bli intensivert de kommende kvartalene.

Kostnadskuttene reflekteres imidlertid ikke helt i selskapets kvartalstall ennå, og selskapet antyder at førstekvartalstallene vil vise en betydelig negativ kontantstrøm.

Kraftige utgiftskutt i sikte

Styret i Next Biometrics har vedtatt å implementere en plan som skal restrukturere driften, opplyses det.

Her skal de månedlige driftsutgiftene ned i 5 millioner kroner innen fjerde kvartal. Til sammenligning var de 16 millioner i fjerde kvartal i fjor.

For å oppnå dette vil biometriselskapet blant annet outsource deler av driften til lavkostland, og antallet ansatte vil bli redusert ytterligere. Produkttilbudet vil også bli forenklet.