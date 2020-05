Thin Film foreslår emisjon til lavere kurs, selv om aksjonærene har sagt nei

Rett før klokken 10 i formiddag ble det innført pause i handelen i Thin Film Electronics-aksjen, i påvente av nyheter fra selskapet. Før pausen var Thin Film-aksjen ned 3,1 prosent til 1,25 kroner på Oslo Børs.

Like før klokken 14 ble handelspausen opphevet, og kursfallet tiltok. I 14.30-tiden var aksjen ned 14,7 prosent til 1,10 kroner. Da Oslo Børs stengte, var den ned 23,6 prosent til 0,98 kroner.

Selskapet opplyser at det har sikret 20 millioner kroner i ny kapital, men ikke via emisjonen som tidligere er kunngjort og behandlet i ekstraordinær generalforsamling.

Det er nå snakk om et tilbud fra et konsortium av investorer som vil tegne seg for aksjer for tilsammen 20 millioner kroner til en tegningskurs på 0,11 kroner. Visse andre investorer, inkludert medlemmer av selskapets ledelse og styre, har dessuten pliktet seg til å bidra med minst 5 millioner kroner på samme vilkår. Totalt blir det dermed 25 millioner kroner likevel.

Tegningskurs nedstemt

I den ekstraordinære generalforsamlingen 15. april gikk aksjonærene i Thin Film med på en rettet emisjon på minst 25 millioner kroner, men styrets forslag om å senke minste tegningskurs fra 0,94 kroner til 0,11 kroner ble ikke godkjent, og aksjonærene vedtok en minstekurs for tegning på 0,94 kroner.

Thin Film opplyser at styret etter generalforsamlingen har forsøkt å bygge opp tilstrekkelig med støtte for en emisjon til en slik tegningskurs, men ikke lyktes med dette.

«Gitt den kritiske finansielle situasjonen for selskapet vil styret anbefale aksjonærene å akseptere tilbudet da det utgjør det eneste meningsfulle investeringsbudet som er lagt på bordet», heter det.

Ny generalforsamling

Styret i Thin Film vil nå kalle inn til ny ekstraordinær generalforsamling for behandling av den nye emisjonen som er foreslått. Det ventes at denne vil bli avholdt rundt 20. mai.

Den nye emisjonen omfatter utstedelse av 227.272.727 nye aksjer med tegningskurs på 0,11 kroner. Til sammenligning er det i dag utstedt 58.593.581 aksjer i Thin Film.

Styret vil også foreslå en reparasjonsemisjon til samme tegningskurs som i emisjonen. Denne blir på maks 7 millioner kroner.

Thin Film legger også til at selskapet har sikret midlertidig finansiering frem til den nye ekstraordinære generalforsamlingen rundt 20. mai.