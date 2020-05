Q-free tapte 13,4 millioner kroner

Q-frees inntekter falt i første kvartal fra 223 millioner kroner i fjor til 202 millioner kroner i år. Dritsresultatet ble negativt med 7,87 millioner kroner, sammenlignet med 8,5 millioner i pluss i fjor.

Resultat før skatt kom inn på minus 12,4 millioner kroner, mens etter skatt ble resultatet minus 13,4 millioner kroner, opp fra minus 18,1 millioner kroner i fjor. Resultat pr. aksje ble negativt på 0,15 kroner, mot minus 0,20 kroner i fjor.

Q-Free opplyser på den positive siden at driftsutgiftene ble redusert med nesten 7 millioner kroner i måneden, at ordreinngangen var solid og at ordrereserven økte med 6 prosent fra sist kvartal.

Selskapet varsler at de vil ha en ekstraordinær generalforsamling 18. mai, og vil forbedre likviditeten gjennom å hente 80 millioner kroner fra konvertible obligasjonslån og 82 millioner kroner i nye lån.

Q-free (Mill. kr) 1. kv./20 1. kv./19 Driftsinntekter 202 223 Driftsresultat -7,87 8,5 Resultat før skatt -12,4 -17,7 Resultat etter skatt -13,4 -18,1