Trafikken falt 40-50 prosent

Adevinta-sjef Rolv Erik Ryssdal slår fast at landene rubrikkselskapet opererer er i resesjon og at dette vil ramme kommende kvartaler, og særlig andre kvartal som følge av full lockdown i selskapets hovedmarkeder.

Rapporten for første kvartal viser imidlertid inntektsvekst på 8 prosent til 188 millioner euro, eller hele 10 prosent vekst i lokal valuta. Dette til tross for at selskapet i mars ble rammet av Covid-19.

Inntjeningen svekket seg som følge av fallet i mars, og selskapet rapporterer at EBITDA-marginen er ned 5,9 prosent fra forrige år. Dette resulterte i at driftsresultatet falt fra 37 millioner euro i første kvartal i fjor til 25,7 millioner i samme periode i år.

Svekket finansnetto medførte at Adevinta rapporterte et resultat før skatt på minus 24,9 millioner euro i første kvartal - ned fra pluss 36,8 i samme periode i fjor.

- Vi startet året med sterkt momentum. Rubrikkinntektene i store europeiske land gikk bra. Vi så positiv utvikling i annonsering, særlig i Frankrike, sier Rolv Erik Ryssdal i en kommentar.

- Covid-19-pandemien endret markedet dramatisk i alle markeder. Trafikken falt så mye som 4 til 50 prosent i noen land. Det er årsaken til lavere vekst i første kvartal og at EBITDA-marginen er ned 590 punkter år mot år, sier Ryssdal.

- I april ser vi betydelig forbedring i viktige indikatorer over hele linjen, påpeker han.