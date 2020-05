Next Biometrics får millionstøtte fra USA

Next Biometrics har fått et lån fra myndighetene i USA på omlag 1 million dollar, ifølge en børsmelding.

Lånet skal dekke lønn og bidra til å dekke faste kostnader i Nexts amerikanske virksomhet. Selskapet kan kvalifisere for ettergivelse av en betydelig del av lånet. Lånet har en rente på 1 prosent og løpetiden er på to år, opplyses det.

Peter Heuman, adm. direktør i Next, forteller at nedstengningen i Seattle, Washington, har ført til at de ansatte i undersøkelse- og utviklingsavdelingen har måttet starte å jobbe hjemmefra.

– Lånet fra myndighetene og kostreduksjonen vi har informert om tidligere, vil bidra stort til å forlenge vår økonomi, sier Heuman.