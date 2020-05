LAGT INN 50 MILLIONER: – Vi startet for fem år siden, og utviklingskostnadene har passert 50 millioner kroner for en god stund siden. Det meste av dette er lønnskostnader, sier adm. direktør i Myworkout, Knut Løkke (t.v.). Her sammen med professorene og aksjonærene Jan Helgerud og Jan Hoff. FOTO: MYWORKOUT