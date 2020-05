Uheldig produktmiks ga resultatnedgang for NORBIT

Teknologiselskapet NORBIT hadde en nedgang i driftsinntektene på fire prosent for første kvartal i år og resultatet etter skatt raste 85,59 prosent, melder selskapet i kvartalsrapporten.

- Det er gledelig at vi har klart å opprettholde produksjonen og levert de ordrene kundene har bedt om, til tross for de krevende forholdene vi har operert under. Selv om jeg ikke er fornøyd med de finansielle resultatene dette kvartalet, så er jeg fornøyd med hvordan organisasjonen har håndtert denne utfordrende situasjonen, sier Per Jørgen Weisethaunet, administrerende direktør i NORBIT.

Nedgangen i inntektene kommer, ifølge selskapet, av en mindre fordelaktig produktmiks enn foregående kvartaler, samt økte driftskostnader grunnet virussituasjonen.

EBITDA gikk ned til 16 millioner kroner og selskapet forventer at både inntektene og resultatet vil avvike fra selskapets langsiktige mål i 2020.

NORBIT (Mill. kr) 1. kv./20 1. kv./19 Driftsinntekter 152,6 157,7 Driftsresultat 51,8 59,0 Resultat før skatt 16,0 50,1 Resultat etter skatt 4,9 34,0