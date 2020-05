Spillgigant knuste forventning – aksjen faller

Spillgiganten Electronic Arts kom med tall for 4. kvartal tirsdag kveld (selskapet har avvikende regnskapsår).

Resultatet kom inn på 418 millioner dollar, noe som gir et resultat per aksje på 1,43 dollar. Året før ble resultatet per aksje 0,69 dollar.

Det var ifølge konsensus fra Zacks ventet et resultat per aksje på 0,98 dollar.

Inntektene endte på 1,39 milliarder dollar, en oppgang på 12 prosent fra fjorårets 1,24 milliarder dollar.

«Vi er ydmyke over å se mennesker rundt om i verden som samles gjennom spillene våre i løpet av denne enestående periode», sier konsernsjef Andrew Wilson.

Onsdag faller Electronic Arts-aksjen 3,7 prosent. Hittil år har aksjen steget 7,1 prosent, men den er opp 22,6 prosent det siste året.