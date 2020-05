Flow-kontrakter ga resultatvekst for Techstep

Techstep inngikk seks nye Flow-kontrakter i årets første kvartal med en estimert verdi på 12 millioner kroner. Det bidro til en dobling av resultatet i forhold til samme kvartal i fjor, rapporterer selskapet i kvartalsrapporten torsdag.

Selskapet ser også forbedrede grunnleggende markedsforhold på lang sikt drevet av det digitale skiftet. IT-drift og support-virksomheten ble solgt for 8 millioner kroner i april.

- Som leverandør av mobilitetstjenester var vi i utgangspunktet godt rustet til å takle utfordringene sosial distansering medfører operasjonelt, og vi har opprettholdt driften på en god måte, sier Jens Haviken, daglig leder i Techstep.

- De stabile finansielle resultatene i første kvartal reflekterer den strategiske utvikling vi er inni. Vi utvikler oss mot å bli en programvare- og IP-drevet leverandør av mobilitetstjenester. Vi har bevisst skjerpet vårt fokus og redusert inntekter og marginbidrag fra noen områder for å prioritere vår mobilitet-som-en-tjeneste-løsning "Flow". Disse strategiske valgene tror vi vil legge til rette for verdiskapende vekst både for våre kunder og for Techstep i årene som kommer, sier Haviken.