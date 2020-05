Kahoot! guider rakettvekst

Siden Kahoot! slapp en resultatoppdatering for første kvartal i starten av april, var det ikke knyttet så stor spenning til regnskapstallene i førstekvartalsrapporten torsdag morgen.

Det var imidlertid knyttet mer spenning til guidingen for de kommende kvartalene, og her imponerte spillselskapet markedet.

I andre kvartal venter Kahoot! at omsetningen passerer 8 millioner dollar, noe som representerer en vekst på 250 prosent sammenlignet med samme periode i fjor og 25 prosent fra første kvartal.

Fornøyde analytikere

Videre tror spillselskapet at kontantstrømmen fra drift vil overstige 2 millioner dollar i andre kvartal, noe som representerer en «cash-conversion» på 25 prosent.

For 2020 guider Kahoot! en omsetningsvekst på mellom 100 og 150 prosent sammenlignet med fjoråret.

– Jeg er positivt overrasket over guidingen på kontantstrøm og omsetning, og planlegger å gjøre noen mindre, positive estimatendringer. Kahoot! er fortsatt blant våre topp tre-favoritter i sektoren, sier SpareBank 1 Markets-analytiker Petter Kongslie.

Før kvartalsrapporten hadde Kongslie en kjøpsanbefaling på Kahoot! med et kursmål på 100 kroner. Også Henriette Trondsen i Arctic Securities trekker frem rapporten som positiv og mener at Kahoot! er på god vei til å nå omsetningsmålet for 2020.

Hun har også en kjøpsanbefaling på Kahoot! og mener aksjen burde være verdt 110 kroner.

Coronavekst

Stengte skoler og universiteter og hjemmekontor har virkelig satt fart i omsetningen til Kahoot!. I første kvartal vokste inntektene med 220 prosent til 6,5 millioner dollar.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) kom inn på minus 1 millioner dollar, mens kontantstrømmen fra drift var på 0,9 millioner dollar i første kvartal.

Kahoot! (Mill. USD) 1. kv./20 1. kv./19 Driftsinntekter 6,5 2,0 EBITDA -1,0 -2,2 Resultat før skatt -2,1 -2,4 Kontantbeholdning 34,0 26,5

Ved utgangen av kvartalet hadde Kahoot! en sterk balanse med 34 millioner dollar i kontanter og ingen langsiktig gjeld.

Konsernsjef laster opp

Antallet «deltagende brukere» nådde 1,3 milliarder, og i første kvartal ble det gjennomført 218 millioner spill av 16,8 millioner aktive brukere. Nå er det tilsammen 202.000 betalende brukere.

Torsdag formiddag steg Kahoot!-aksjen 13 prosent til 76,60 kroner, og siden nyttår er kursen opp 16 prosent.

I forbindelse med kvartalsfremleggelsen valgte konsernsjef Eilert Hanoa å laste opp med nærmere 600.000 aksjer. Hanoa kontrollerer nå drøyt 12 millioner aksjer, som er priset til 919 millioner kroner.