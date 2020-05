Otello snudde i pluss

Otello hadde driftsinntekter på 55,7 millioner dollar i første kvartal, 4,2 millioner dollar mer enn i første kvartal i fjor. Økningen i inntektene for holdingselskapet kommer fra teknologiselskapene AdColony og Bemobi. Ad Colony økte inntektene fra 38,2 dollar til 42,7 dollar.

Driftsresultatet ble negativt på 5 millioner dollar.

Resultat etter skatt var 8,4 millioner dollar, sammenlignet med et underskudd på 9,8 millioner dollar i fjor. Resultat pr. aksje var 0,06 dollar , mot et negativt resultat i fjor på 0,07 dollar.

B2 Holding opprettholder 2020-guidingen for AdColony og Bemobi tross coronakrisen, men venter at inntektene og resultatene for holdingselskapet vil bli rammet. B2 Holding opplyser at det er for tidlig å si hvor ille det vil bli.

Otello Corporation (Mill. dollar) 1. kv./20 1. kv./19 Driftsinntekter 55,7 51,5 Driftsresultat -5 -7,4 Resultat før skatt 13,6 -9,3 Resultat etter skatt 8,4 -9,8